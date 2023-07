40 degrés à St Chamas, la ville la plus chaude de France ce lundi

C'est à Saint Chamas qu'il a fait le plus chaud en France métropolitaine ce lundi. Jusqu'à 40 degrés dans l'après midi. C'est encore bien loin du record de France, 46 degrés mesurés à Vérargues dans l'Hérault le 28 juin 2019. "Mais c'est exceptionnel, y compris en Provence" estime Paul Marquis, météorologue indépendant et fondateur de la Météo du 13. Cette même station n'avait dépassé qu'une seule fois les 40° en 2022. C'était le 15 Juillet"

ⓘ Publicité

La commune avait anticipé cette journée très chaude. "C'était le début du centre aéré mais on a adapté les activités en fonction de la température, explique Didier Khelfa, le maire. On a contacté les personnes les plus vulnérables de St Chamas pour les inciter à boire régulièrement. Et puis chacun veille sur le voisin, c'est l'avantage d'une petit commune comme la notre".