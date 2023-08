40 degrés sur le thermomètre : la canicule s'abat sur l'Indre et le Cher

Cette fin août est étouffante dans le Berry et ça se confirme encore dans les relevés de températures publiés par l'association Météo Centre . Il a fait jusqu'à 40 degrés dans la ville du Blanc ce mercredi 24 août. Il ne s'agit pas d'un record mais on est entre 10 et 15 degrés au-dessus des normales de saison. Le thermomètre a dépassé les 38 degrés dans au moins une dizaine de communes berrichonnes : Issoudun, Neuillay-les-Bois, Saint-Gaultier, Châteaumeillant, Colombiers...

Ce jeudi, le temps devrait progressivement se dégrader avec un risque d'orage dans l'Indre et dans le Cher. Les deux départements sont d'ailleurs placés en vigilance jaune par Météo France.