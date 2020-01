Quelque 400 personnes ont participé ce mercredi matin au traditionnel bain du Nouvel An organisé par la municipalité d'Argelès-sur-Mer (Pyrénées-Orientales). Les courageux se sont baignés dans une eau à 14 degrés.

PHOTOS - 400 baigneurs à Argelès-sur-Mer pour le Nouvel An, dans une eau à 14 degrés

Argelès-sur-Mer, France

Le soleil était présent, mais la température de l'eau ne dépassait pas les 14 degrés pour le traditionnel bain du Nouvel An organisé par la municipalité d'Argelès-sur-Mer ce mercredi matin. Quelque 400 baigneurs ont participé à l’événement, encadré par les pompiers et des sauveteurs secouristes bénévoles. La municipalité avait installé une sono sur le plage et à la fin de la matinée, les baigneurs ont eu droit à un verre de vin chaud ainsi qu'un certificat de baignade.

Sur la plage d'Argelès © Radio France - Tanguy Bocconi