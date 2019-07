42,4° à Cheillé et "une journée historiquement chaude" en Indre-et-Loire, jeudi 25 juillet

Comme prévu, il a fait extrêmement chaud en Touraine pour la dernière journée de canicule : ce jeudi 25 juillet, il a fait 42,4° à Cheillé. C'est la température la plus chaude jamais relevée sous abri en Indre-et-Loire et il a fait plus de 40° dans toutes les autres communes du département.