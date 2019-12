5.000 foyers privés d'électricité ce dimanche matin en Haute-Vienne et en Corrèze

Plus de 112.000 foyers sont privés d'électricité ce dimanche matin en France, suite aux vents violents de la tempête Fabien. La Haute-Vienne et la Corrèze sont touchées, mais en proportion plus faible que le reste de la Nouvelle-Aquitaine, qui cumule l'écrasante majorité des pannes.

Limousin, France

Les rafales de vents de la tempête Fabien ont fait des dégâts sur les lignes électriques, provoquant notamment des coupures de courant dans 3.400 foyers en Corrèze et dans 1.800 foyers en Haute-Vienne au plus fort des perturbations ce dimanche matin. Selon Enedis, 240 personnes sont mobilisées sur tout le Limousin pour réparer au plus vite. L'entreprise espère dépanner la majorité de ses clients d'ici dimanche soir, mais pour certains, il faudra peut-être attendre un peu plus.

En Corrèze notamment, les coupures sont éparpillées dans tout le département. Des agents d'Enedis doivent arriver en renfort depuis la région parisienne. Ils sont attendus dans l'après-midi. En Haute-Vienne, plusieurs secteurs sont particulièrement touchés : Lussac-les-Eglises au nord, Saint-Yrieix-la-Perche au sud, ainsi que Verneuil-sur-Vienne près de Limoges et une zone plus à l'ouest autour de saint-Mathieu et Oradour-sur-Vayres.

Au total, Enedis et EDF Corse recensaient 110.000 foyers sans électricité ce dimanche matin sur l'ensemble de la France, dont 95.000 sur le continent. La Nouvelle-Aquitaine est la région la plus concernée et la majorité des pannes sont réparties entre les Pyrénées et les Landes. De nombreuses coupures touchent aussi la Gironde et la Charente-Maritime.