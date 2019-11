6 communes sous surveillance en Lozère à cause de l'alerte Orange pluie inondations

Mende, France

En Lozère, 2 cours d'eau sont particulièrement sous surveillance, ce samedi : le Tarn et l'Allier. La Préfecture lance un appel à la plus grande prudence, surtout cet après-midi. Il n'y a aucune évacuation prévue pour l'instant dans le département. En revanche, plusieurs communes sont plus particulièrement la cible d'une vigilance accrue : Mende, Langogne, La Bastide, Florac, Sainte-Enimie et Montbrun.

La Préfecture de Lozère demande aux habitants de ne prendre aucun risque. Et si possible d'éviter, de reporter leurs déplacements.

Le maire de Mende, également, met en place le dispositif d’alerte du plan communal de sauvegarde.