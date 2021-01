Routes : avec 7.000 tonnes de sel en prévision, la Diro fait face à un hiver vigoureux en Bretagne

Depuis le début de l'année 2021, les saleuses sont de sorties systématiquement sur les routes de Bretagne et de Pays de Loire. La Direction interdépartementale des routes de l'ouest (Diro) a mis en place les astreintes pour ses 160 agents réquisitionnables 7 jours sur 7, 24 heures sur 24.

Et ça va continuer : "Les prévisions font état de risque de neige jusqu'à dimanche au moins sur les Côtes-d'Armor et le Finistère", précise Arnaud Gauthier, directeur adjoint, "donc _nous continuons à mobiliser les équipes_".

Plus de sel provisionné

Ces quelques jours sont plus vigoureux que les derniers hivers : "Si on regarde les deux hivers précédents, on a consommé 2.000 tonnes de sel, c'était des hivers doux. Cette année on a prévu 7.000 tonnes de sel. On peut tenir une dizaine de jours avec les 7.000 tonnes mais on peut se réapprovisionner sur le site de Montoir car il y a un marché. Et si on a un hiver extrêmement vigoureux, on peut faire appel à des entreprises privées. Cela fait un certain nombre d'hivers qu'on avait pas connu ça donc il faut conseiller aux usagers de réduire leur vitesse et de respecter les agents."