700 foyers privés d'électricité et des arbres sur les routes après les vents de la nuit en Dordogne

Le vent a soufflé fort sur la Dordogne cette nuit. Ce mardi matin, 700 foyers sont privés d'électricité dans le département selon Enedis. Les coupures sont dispersées sur tout le département.

Des arbres sur les routes

Ce matin, la Dordogne n'est plus en vigilance jaune aux orages et au vents violents, mais ça peut souffler par endroits. Des arbres sont tombés sur les routes à Varaignes en Périgord vert. Jean-Luc, un auditeur nous a appelé pour nous signaler un arbre couché sur la départementale 703 également entre Siorac et Saint-Cyprien. C'est le cas également à Saint-Jean-d'Ataux