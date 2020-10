La tempête Barbara, arrivée sur la côté Atlantique hier, a provoqué des chutes d'arbres et des coupures d'électricité dans tout le Limousin. En Creuse, 700 familles n'ont plus d'électricité.

700 foyers sans électricité en Creuse à cause de la tempête Barbara, 16 000 dans tout le Limousin

700 foyers sont privées d'électricité, ce mercredi 21 octobre matin, en Creuse. Les secteurs les plus touchés sont dans le sud du département, notamment les communes de Royère-de-Vassivière et Gentioux-Pigerolles.

Dans le Limousin, 16 000 familles n'ont plus de courant. Le vent a soufflé très fort cette nuit, des rafales de plus de 200 km/h ont été enregistrées dans les Pyrénées. Douze départements sont placés en vigilance orange.

Selon Enedis et Météo France, en Limousin, les rafales ont atteint les 100 km/h. Un vent qui aurait provoqué ces coupures de courant un peu avant minuit. Le département le plus touché est la Corrèze avec 12 000 foyers touchés. Cela concerne 3 300 en Haute-Vienne et 700 en Creuse.

Enedis se mobilise ce matin pour rétablir l'électricité dans les foyers avec 180 techniciens.