7 000 éclairs mardi soir lors de l'orage entre Tarbes et Pau

L'orage de mardi soir, s'il n'a apporté que peu de précipitations (environ 2 litres d'eau au mètre carré sur Tarbes et Pau), a en revanche été particulièrement lumineux. Un effet stroboscopique causé par une activité électrique intense dans le ciel. Selon Météorage, une société basée à Pau et qui mesure l'activité orageuse pour toute la France, il y a eu 500 impacts de foudre dans les Hautes-Pyrénées et 200 dans les Pyrénées-Atlantiques. "On a ces éclairs nuage-sol mais il faut avoir à l'esprit que 9 éclairs sur 10 restent à l'intérieur d'un nuage. C'est ce qui provoque les scintillements que les habitants de Tarbes ou de Pau ont pu observer," explique Stéphane Schmitt.

L'orage est parti, comme dans la plupart des cas du Nord de l'Espagne, il a gonflé sur la montagne avant de prendre une trajectoire Nord-Est. "Certains orages donnent lieu a une activité électrique plus intense. C'est ce qu'on appelle un jump électrique. C'est une brusque accélération de la fréquence de foudroiement, indique l'expert de Météorage. Mardi soir, l'orage n'a pas causé de dégâts en Béarn et Bigorre, pourtant ce saut électrique rend l'orage potentiellement plus dangereux. "Il peut y avoir plus de dégâts électriques mais ce fameux "lightning jump" peut aussi donner lieu à de fortes précipitations et potentiellement à un risque plus important de grêle."