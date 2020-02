74 communes de l'Yonne touchées par la tempête Ciara

Yonne, France

Ce lundi en fin d'après-midi, 560 foyers sont toujours privés d’électricité dans l'Yonne et notamment dans le Nord et Nord-Ouest du département sur les communes de Saligny et Voisines. Conséquence du passage de la tempête Ciara dans l' Yonne. Le département était en alerte orange jusqu'à ce midi.

120 interventions des pompiers en 24 heures

A la mi journée ce lundi, trois mille foyers étaient sans courant. L'ensemble des lignes devraient être rétabli au plus tard à 20h assure Enédis. Le département n'est plus en alerte orange aux vents violents depuis lundi 10 février 12 heures mais la préfecture de l'Yonne rappelle que des rafales entre 75 et 85km/h sont encore possibles ce lundi soir et la nuit prochaine. Le passage de Ciara dans l'Yonne a touché 74 communes et mobilisé 365 pompiers essentiellement pour des branches tombées sur les routes, des tuiles arrachées ou des arbres couchés sur la chaussée. Entre dimanche après-midi et lundi midi, le SDIS a effectué plus de 120 sorties.