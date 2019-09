87 départements concernés par des restrictions d’usage de l’eau, du jamais vu à cette période de l’année

La terre qui craquelle, l'herbe qui jaunie et les rivières qui s’assèchent, la sécheresse sévit sur une bonne partie de la France. Désormais 87 départements ont prit des mesures de restriction d'eau, c'est du jamais vu en cette période de l'année.

Le déficit de pluie atteint 77% entre Nice, Valence, Marseille

La sécheresse est d'abord la conséquence d'un manque de pluie. Ce déficit pluviométrique atteint 57% du Centre à la Lorraine. On dépasse les 70% du Languedoc Roussillon à la Provence particulièrement sur un secteur entre Nice, Valence et Marseille selon La Chaîne Météo.

IL n'a par exemple pas du tout plu au mois d'août à Avignon en août.

Résultat la sécheresse de surface ( au niveau des sols, des lacs et rivières) et très importante.

Les nappes phréatiques continuent à baisser

En sous-sol nos réserves continuent à baisser. Les nappes phréatiques dont le temps de réaction est plus lent, baissent naturellement pendant l'été. Il faut attendre les pluies d'automne pour qu'elles puissent se remplir. Mais leur niveau se rapprochent des plus bas.

Dans son dernier rapport (du 01er août 2019) le Service géologique national (BRGM - Bureau de Recherches Géologiques et Minières) précise : "Les nappes de l’Alsace, de Bourgogne, d’Auvergne-Rhône-Alpes et du sud de Centre-Val-de-Loire présentent des niveaux peu satisfaisants, bas à très bas et parfois proches des minimas enregistrés pour un mois de juillet".

Situation de crise dans plusieurs communes

Désormais ce sont donc 87 départements qui ont prit des mesures de restriction de l'usage de l'eau.

Des mesures renforcés en Dordogne, en Corrèze et Haute-Vienne l'état de " crise renforcé" a été reconduit pour un mois par le préfet de la Haute-Vienne. Mercredi 4 septembre, la préfecture place lecentre de la Mayenne en alerte renforcée à la sécheresse.

La sécheresse s'aggrave dans le Gard,, ou la quasi totalité du département est concerné par des mesures de restriction.

Au moins 14 000 exploitations agricoles touchés

Plus de 14 000 exploitations agricoles (sur les 440.000 que compte le pays) ont déjà déclaré des sinistres liés à la sécheresse du printemps et de l’été derniers selon le Figaro (d'après le site Agrapresse, qui s’appuie sur le principal assureur agricole français Groupama).

Un bilan provisoire