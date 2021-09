900 foyers privés d'électricité après le passage des orages en Dordogne

900 foyers sont privés d'électricité ce dimanche matin en Périgord après le passage des fortes précipitations et les rafales de vent. Des lignes électriques sont coupées un peu partout dans le secteur de Périgueux ou encore dans le Sarladais. Des lignes moyennes et basses tensions sont concernées. Les réparateurs d'Enedis sont sur le terrain pour le diagnostic. Ils espèrent pouvoir donner des prévisions de rétablissement vers 12h.

21 interventions des pompiers

Les pompiers de Dordogne sont intervenus à 21 reprises sur huit communes après ces orages. Le secteur de Périgueux a été particulièrement touché selon les pompiers. L'eau est entrée dans certaines maisons, des cheminées sont tombées, les orages ont percé des toitures et couché des arbres. Six personnes ont été relogées à Périgueux, Belvès et Excideuil. Il n'y a pas de blessé