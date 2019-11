A Bordeaux, la montée des eaux attire les curieux

Bordeaux, France

Les coureurs sur les quais qui s'arrêtent quelques secondes pour prendre une photo, les promeneurs intrigués qui se penchent vers la Garonne pour voir jusqu'où elle monte...le fleuve attire l'attention des passants depuis ce lundi en fin d'après-midi. En raison des intempéries et d'importants coefficients de marées, l'ensemble des communes de la confluence Garonne-Dordogne est en vigilance orange pour risque de crues. Et à Bordeaux, depuis les quais, on voit bien l'eau qui monte.

C'est impressionnant, surtout quand on sait ce qui se passe dans le Var...

C'est même d'un œil méfiant que Kévin regarde la Garonne. "C'est impressionnant, surtout quand on sait ce qui se passe dans le Var. On regarde jusqu'où ça va monter, on attend." Lola, Bordelaise depuis peu et habituée du footing sur les quais, est formelle : elle n'a jamais vu le fleuve aussi haut et elle aussi, ça l'inquiète. "Je sais que ça ne va pas monter d'un mètre en dix minutes, sourit-elle, mais c'est tout de même alarmant, ce n'est jamais aussi haut."

à lire aussi Météo : Bordeaux et Libourne en vigilance orange pour le risque de crues

La préfecture de la Gironde recommande la prudence et invite à ne pas se promener sur les berges. Il est également conseillé de ne pas y garer son véhicule. Mais pour certains, il n'y a aucune raison de s'inquiéter. "Oui, elle est haute, dit David. Mais elle est calme donc ce n'est pas vraiment impressionnant." Né à Bordeaux, il a déjà vu la Garonne bien plus agitée. Les commerçants du quai des marques, très proches de la Garonne, ne s'inquiètent pas non plus : les quais inondés, ils connaissent...et ils savent que l'eau atteint très rarement le pas de leur porte.