La Ville de Nice interdit la baignade sur certaines plages à cause d'un vent fort et d'une houle importante

La Ville de Nice a interdit la baignade entre les plages du Castel et de Poincaré sur la Promenade des Anglais ce mardi à cause d'un vent fort et d'une houle importante. La baignade est déconseillée sur le reste des plages. La municipalité a également décidé de fermer le sentier du littoral. Il est en effet très proche de la mer et souvent submergé par les vagues. Des messages de prévention sont enfin diffusés sur les soixante haut-parleurs de la ville. Enfin les parcs et jardins de la ville ont été fermés.

