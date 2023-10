A cause du vent, la ville de Nancy ferme ses parcs et jardins ce mardi à 15h

De 85 à 90km/h, voilà les prévisions des rafales de vent ce mardi après-midi à Nancy. Un épisode suffisamment violent pour que la ville de Nancy décide de fermer ses parcs et jardins dès 15h, pour éviter le moindre risque. Une mesure qui concerne également le jardin éphémère de la place Stanislas.

ⓘ Publicité

Réouverture ce mercredi

La mairie précise également que les parcs et jardins rouvriront ce mercredi matin. "Au fur et à mesure, après contrôle des arbres et des bâtis par les équipes de la Ville de Nancy, afin de s'assurer qu'il n'y ait pas de risque de chutes", précise-t-elle.