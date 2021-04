Promis, ce n'est pas une blague : Brest (Finistère) a été la deuxième ville la plus chaude d'Europe ce jeudi après-midi avec un pic à 27,5°C. Dans tout le vieux continent, seule la station balnéaire d'Hossegor (Landes) a fait mieux avec 28,8°C. Du jamais vu début avril à la pointe bretonne.

Plus de 27°C à Brest, et ce n'est pas un poisson d'avril

Il faut se pincer pour y croire : Brest a été la deuxième ville la plus chaude de France et même d'Europe ce jeudi 1er avril. A 16h20, le thermomètre de la station de Météo France à Guipavas a relevé 27,5°C sous abri. Une valeur jamais enregistrée si tôt dans l'année.

Le record d'avril tient toujours

C'est tout simplement près de cinq degrés de plus que le précédent record de la période de 11 jours entre le 27 mars au 6 avril (22,7°C le 6 avril 2011). A un jour près, le record mensuel de mars aurait même été pulvérisé de plus de trois degrés. En revanche, le record mensuel d'avril n'a pas été battu : les 28,2°C du 15 avril 2015 tiennent toujours. La valeur maximale de ce 1er avril est la seconde la plus élevée jamais enregistrée à Brest, tous mois d'avril confondus depuis 1945.

Vent de sud-est

A Ploudalmézeau, au nord de Brest, les 26,6°C de ce jeudi constituent un nouveau record mensuel. La barre des 20°C a même été franchie sur l'île d'Ouessant (21,5°C), une première aussi tôt dans la saison : le record de précocité était jusqu'ici le 11 avril (2011), d'après Météo Bretagne.

Michel Aïdonidis, responsable du centre Météo France de Brest, attribue cet épisode exceptionnel pour un début de printemps à l'effet de foehn : un vent sec de sud-est qui a accentué la chaleur à la pointe nord du Finistère. A Quimper, la maximale n'était "que" de 25,2°C ce jeudi.

Un épisode estival hélas de courte durée : l'arrivée d'une masse d'air froid va faire chuter le thermomètre de près d'une vingtaine de degrés d'ici la fin du week-end de Pâques, avec un risque giboulées en plaine dans la nuit de dimanche à lundi.

