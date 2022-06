"On a du mal à s'endormir" : la canicule perturbe le fonctionnement des Ehpad de Poitiers

Bien au frais dans l'une des deux salles climatisées de l'Ehpad Marguerite Le Tillier, à Poitiers, les résidents participent à un quiz politique. "Quel homme politique est mystérieusement retrouvé mort dans un étang en 1979 ?", demande Virgile, animateur de l'Ehpad. "Robert Boulin", répondent en choeur quelques résidents. Une trentaine d'entre eux sont réunis dans cette salle d'activités, transformé en îlot de fraicheur pour l'occasion. Vendredi 17 juin, la Vienne est placée en vigilance rouge canicule. Les températures devraient frôler les 40°C par endroits. Un plan d'alerte est donc déclenché dans les Ehpad jusqu'à dimanche, en plus du plan bleu déjà en vigueur depuis le 1er juin.

Au premier rang des participants au quiz, il y a Pierre, 77 ans, qui vient de finir sa glace à la vanille, représentant pour lui le seul remède à la chaleur. "Ce n'est pas toujours facile pour s'endormir", décrit-il. "C'est aussi parce qu'on se couche trop de bonne heure, et qu'il fait toujours très chaud." Mais pour d'autres, ces températures ne changent pas grand-chose. "J'ai fait mon service militaire au Maroc, donc j'ai déjà connu les grosses chaleurs", affirme un autre résident enfoncé dans son fauteuil roulant. "Et puis je dois avoir une bonne exposition de chambre parce que je n'ai pas chaud. Je ne mets même pas la climatisation en marche."

Activités déprogrammées

"La forme ? Pas trop chaud ?", assène Manon Maillet, la directrice de l'Ehpad Marguerite Le Tillier, dans les couloirs. En raison de la canicule, elle a dû adapter le programme de la semaine. "D'habitude, on utilise le printemps et l'été indien pour faire plutôt des activités extérieures", regrette-t-elle. "Là, par exemple, il aurait dû y avoir un repas dehors sous des tivolis. Finalement, on a tout annulé pour se rapatrier à l'intérieur et rester au frais."

"On fait très attention à solliciter les résidents pour qu'ils viennent en salle climatisée, on en a deux collectives", continue la directrice de l'Ehpad. "On invite également les familles à ne pas sortir. On est au bord du Clain mais il faut éviter les balades l'après-midi. On leur conseille de rester à l'intérieur de l'établissement, de profiter du hall d'entrée qui reste frais." Pour les personnes alitées, et qui ne peuvent donc pas sortir, Manon Maillet explique que des climatiseurs individuels ont été mis en place. "On fait beaucoup de tours pour hydrater les résidents", continue-t-elle. "Et le week-end, on met du personnel supplémentaire pour proposer de l'eau et inciter les résidents à aller en salle fraiche, et les accompagner pour ceux qui ne peuvent pas s'y rendre seuls."