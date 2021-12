Une vague de douceur déferle sur la France, et notamment sur nos deux Charentes en cette fin d'année. les températures ont frôlé des records ce mercredi à La Rochelle et Saintes. Elles nous annoncent un doux réveillon et un premier janvier ensoleillé

On a failli battre des records de douceur à La Rochelle et Saintes

La météo est plus que clémente en cette fin d'année dans nos deux Charentes : le thermomètre ne descend pas beaucoup la nuit, et les températures minimales ont approché des records dans la nuit de ce mardi à mercredi. "Le record pour La Rochelle est de 13,2°C, nous avons eu la nuit dernière 12,6°C" indique Loïc Tailleu, prévisionniste à Météo France La Rochelle. "Du coté de Saintes, le record est à 14,7°C et nous avons eu 13,5°C. Nous nous situons entre 0,5°C et 1°C autour des records".

Cette douceur matinale s'explique par la présence d'air océanique apporté par une succession de perturbations ces derniers jours. "Contrairement à la période estivale où les chaleurs sont associées à du temps dégagé et du beau temps, l'hiver la douceur vient de masses d'air douces avec peu de descente de températures la nuit" détaille le prévisionniste. Cette situation n'est pas exceptionnelle : "il est vrai qu'avec le réchauffement climatique on arrive régulièrement à avoir des températures douces le matin" nuance Loïc Tailleu. En 2018 et 2020, la Charente-Maritime avait connu ce même type de températures minimales au mois de décembre.

Un temps calme pour le réveillon, en soleillé pour le 1er janvier

Cette douceur devrait durer jusqu'au réveillon, mais avec des températures qui n'augmentent pas. "On part sur un temps qui va être calme, pas de précipitations" annonce le prévisionniste de Météo France. "Malgré ce temps calme, les températures ne descendent pas, on reste sur des valeurs nocturnes positives et des températures très douces en journée" ajoute-t-il. L'année commencera en beauté, sur une note positive :"on pourrait avoir du brouillard ou des nuages bas matinaux, mais du soleil dans la journée" conclut Loïc Tailleu. De quoi bien commencer l'année 2022 !