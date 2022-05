A Fouesnant, on anticipe la sécheresse pour conserver les plantes et les fleurs de la commune

Sur le rond point à l'entrée de la ville, une dizaine de petites mains s'affairent. Les agents d'entretien des espaces verts de Fouesnant ont une mission : sortir de terre chacun des bulbes de tulipes. Ils laissent place à de nouvelles plantes pour cet été. "ça va être la transition entre l'arrachage des bisannuelles et la plantations des annuelles. Donc là actuellement on prépare le terrain", explique Francis Plantaz, le responsable du service des espaces verts de la ville.

Pas une goutte depuis 5 semaines

Fourche à la main et bottes aux pieds, il préparer le terrain donc, avec un sol qui très sec en ce moment : "ça fait 5 semaine que l'on a pas eu de pluie. Ou alors juste un petit peu, même pas 2 millimètres, ce qui n'a pas suffit à mouiller le sol. Avec le vent en plus, ça dessèche tout de suite", déplore le responsable.

Alors pour garder les plantes au frais, les agents mettent des morceaux de bois sur les massifs : "Pour tout ce qui est arbustes et plantes vivaces, on met de la paille aux pieds. Ce sont des gros copeaux, des branches que l'on broie l'hiver. ça a plusieurs vertus, notamment pour éviter que l'eau ne s'évapore et puis ça nourrit le sol. Quand on touche, on sent tout de suite que si l'on creuse un peu c'est déjà plus frais"

Et puis le service mise aussi sur le long terme : "Lors des plantations d'arbustes, on essaye de les choisir de plus en plus résistants à la sécheresse "

Les morceaux de bois permettent au sol de rester frais et à l'eau de moins s'évaporer. © Radio France - Marine Clette

Les départements de l'Ille-et-Vilaine et du Morbihan sont en vigilance sécheresse. Pour le moment ce n'est pas le cas du Finistère mais les communes doivent s'adapter à cette période de forte chaleur qui s'étire, surtout quand il y a des fleurs sur tous les trottoirs.

Les fleurs à Fouesnant, c'est sacré

Vous l'aurez compris, tout le monde est sur le pont pour chérir les tulipes, les arbustes et autres rhododendrons. Il faut dire qu'à Fouesnant, les plantes c'est sacré. Depuis 2002, la commune est lauréate au concours national des villes et Villages Fleuris. Elle possède 4 fleurs. Par ailleurs, elle a même remporté le graal, une "Fleur d'or" en 2013.

"On est sur le haut du podium !", se réjouit Roger Le Goff, le maire de Fouesnant. Impensable donc de perdre toutes ces pétales. L'élu a déjà songé à augmenter les capacités en eau de sa commune : "Sur certains forages on a regardé comment on peut en prendre un peu plus. Et puis sur des forages qui ne sont pas tout à fait près, on regarde pour obtenir les dérogations avec la préfecture."

La commune a remporté une Fleur d'or en 2013. © Radio France - Marine Clette

Fontaine, usine et forage pour trouver de l'eau

Pour le moment, les terre-pleins et les ronds-points sont arrosés grâce à une fontaine naturelle : "On a mis une cuve de 30 000 litres et sur ces litres il y a les 15 premiers mille qui sont pour tout le monde et quand il ne reste plus que 15 000 litres, c'est réservé pour les services de la ville. Mais si ça venait à manquer on a la possibilité d'augmenter l'apport de cette fontaine", indique le maire.

Par ailleurs, l'équipe a déjà prévu d'augmenter ses réserves en eau si la pluie de vient pas : "On a des autorisations administratives aujourd'hui pour prendre de l'eau donc on vient d'ouvrir une usine souterraine sur Fouesnant qui va approcher les 100 mètres cubes par heures donc les 2 000 mètres cubes par jour environ. Et puis on a des forages d'essais et on regarde si on ne peut pas prendre 15 ou 20 mètres cubes sur ceux-là tout de suite, rapidement."

En tout cas le maire l'assure, en ces temps estivaux ; Fouesnant compte bien continuer à accrocher ses lilas, jusque sous nos fenêtres.

Les agents d'entretien des espaces verts s'affairent pour planter de nouvelles fleurs. © Radio France - Marine Clette