A l'Aigoual, une température moyenne de 8 degrés en 2022 : un record, selon Météo France

L'altitude a beau atteindre1567 m : le sommet du Mont-Aigoual, dans les Cévennes (Gard), bat un nouveau record de température. Selon Gaetan Heymes, ingénieur prévisionniste et nivologue (spécialiste de l'étude scientifique de la neige et des phénomènes liés à la neige) à Météo France, la température moyenne de l'année 2022 bat le précédent record de 2020 de plus de 1°c. Elle atteint pour la première fois de son histoire la barre des 8°C.

"C'est phénoménal, mais ça s'inscrit dans le contexte de réchauffement climatique", commente ce dimanche cet expert du climat, sur les réseaux sociaux.

Toujours selon lui, 8°C, pour avoir une idée, "cela correspond aux plus basses valeurs annuelles du climat des années 1950/1960 dans les stations du nord-est à 3-400 m d'altitude", comme à Langres.