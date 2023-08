À La Rochelle, la météo change, les touristes s'adaptent

Alain et son épouse, tous les deux de passage à La Rochelle, rejoignent leur ami Pascal sur le port de plaisance, combinaison de plongée dans le sac et baguettes à la main. L'objectif est de faire un pique nique sur le bateau, de préférence en extérieur. En fin de matinée, le ciel est nuageux et une pluie fine tombe sur le ponton. Alors le programme de la journée risque d'être perturbée.

" On avait prévu [...] de faire un tour de l'île d'Aix [en bateau] mais vu le temps, on ne sait pas trop. On verra. Si il pleut trop on ira au bar noyer notre chagrin parce qu'on ne pourra pas faire de bateau" explique Pascal avant d'ajouter : "Ils ne sont pas équipés. Ils n'ont même pas pris de ciré". Tous les trois en rigolent. Car le but c'est avant tout "de passer un bon temps avec les copains, l'excuse c'est le bateau", affirme-t-il, sourire aux lèvres.

Malgré la pluie, beaucoup de bonne humeur

Yvette et Michel, eux, ont pensé à tout et se promènent le long de la mer bras dessus, bras dessous sous un grand parapluie. " On a tout ce qu'il faut, on est randonneurs, on est vraiment équipés pour ça", affirme Yvette, un bob de pluie noir vissé sur la tête. Sans compter " le k-way dans le sac en cas de grosses averses" ajoute son mari. La pluie ne gâchera pas leur journée. Au programme : une balade sous les arcades du centre-ville.

Nolwenn, venue pour la journée avec sa famille apprécie les pluies éparses. Avec les températures plus fraîches, "on a la possibilité de faire plus d'activités extérieures [...] parce que l'année dernière on subissait vraiment la chaleur, on cherchait l'ombre, on cherchait le frais", affirme-t-elle.

Avec la canicule de cette année, Nolwenn va aussi chercher la fraîcheur : beaucoup de piscine et un peu de plage en fin de journée.