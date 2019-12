A Labastide-Monréjeau une semaine après la tornade, un apéritif pour remercier les voisins solidaires.

Labastide-Monréjeau, France

"Dès qu'on est sortis dans notre cour, des voisins étaient déjà en train de tronçonner un arbre tombé pour dégager notre portail". Alexandra a été touchée par la réaction des habitants de Labastide-Monréjeau, dès dimanche 22 décembre au matin juste après le passage de la tornade. "Cela fait plaisir d'être soutenu car on se sent désemparés quand ce genre d'événement arrive", sourit-elle.

On commence à mieux dormir maintenant mais les premières nuits ont été difficiles.

Alexandra fait partie des quatre maisons du village touchées par la fin de la tornade. Une de ses voitures est détruite, l'autre mal en point, son toit est endommagé et des arbres sont tombés dans la cour de sa maison. Mais à Labastide-Monréjeau on s'estime chanceux par rapport aux voisins de Serres-Sainte-Marie, où une vingtaine de maisons ont été soufflées et cinq sont aujourd'hui inhabitables. Même si l'événement, bien que moins fort ici, a choqué : "On commence à mieux dormir maintenant mais les premières nuits ont été très difficiles" reconnaît Philippe, l'organisateur de l'apéritif.

Le jardin de Philippe, en bordure de la forêt, a été en partie détruit par la tornade. © Radio France - Manon Claverie

Il prévoit déjà d'organiser une journée de nettoyage de la forêt communale, qui borde le quartier touché, une fois le Nouvel An passé. Beaucoup d'arbres y ont été détruits et des débris de mobilier de jardin sont encore accrochés en haut des branches.