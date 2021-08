"On a mis des K-Way en vitrine pour montrer aux clients qu'on a ce qu'il faut" A Arras, on attend l'été

De la pluie, de la grisaille. Dans le Nord-Pas-de-Calais, depuis le début du mois de juillet. Et même si Agate Météo explique que les précipitations restent dans la moyenne, à Arras, on se sent plutôt en automne.

On ne sait jamais si il pleut ou si il y a du soleil, on ne sait pas comment s'habiller - Christian, touriste allemand

"C'est carrément déprimant, se désole Manon, venue de Normandie en famille. On n'a pas l'impression d'être en été."

La Grand Place d'Arras, sous un ciel gris © Radio France - Louis de Bergevin

Et c'est le sentiment partagé ici. Alors si les relevés météo expliquent que ce n'est pas si terrible, les commerçants voient bien la différence.

"Cet été on vend un peu plus de K-Way. La marque revient à la mode, mais surtout on a un temps pourri depuis juin, il pleut énormément." Jérôme Duhoux, gérant du magasin de vêtements Brand's Corner a même mis en vitrine un mannequin avec une veste imperméable et un chapeau de pluie. "On a essentiellement des clients en vacances à Arras qui manquent de pull ou de produits imperméables et qui sont un peu surpris par le temps de la région"

"Ah oui clairement été pourri, rajoute Kevin, serveur au Bruxelles Café sur la Grand Place d'Arras. Du coup la clientèle n'est pas là. Parfois on pourrait prendre tous les gens qui passent dans la rue en une heure, on ne remplierait même pas la terrasse."

On a connu pire

Tout ça ne perturbe pas Lucien qui, lui, est bien assis en terrasse : "On a eu pire que ça. A 76 ans j'en ai vu des étés, et ça n'a pas toujours été brillant."

Lui déguste une bière. Enfin, il attend devant, "elle est un peu froide." Ah, quand même. "Mais bon ça va, c'est pour ça qu'on la laisse un peu réchauffer."