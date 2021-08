"On a moins chaud", "on dort mieux"... Quand des Toulousains sont ravis de la météo maussade

« Y a plus de saison, c’est ma grand mère qui avait raison », chante Gauvain Sers, artiste France Bleu. C’est vrai que cet été est vraiment bizarre : alors qu'il a fait jusqu'à 38 degrés à Castelnaudary il y a 15 jours, en ce moment on tourne plutôt autour de 17 le matin et 25 maximum l’après midi dans la région toulousaine.

à lire aussi 38 degrés attendus jeudi à Castelnaudary, on mange du cassoulet quand même

"Faut prendre le temps comme il est !"

Mais certains jeunes et moins jeunes sont ravis de cette fraîcheur. Au lac de l'Orme blanc, à Caraman, à une trentaine de kilomètres à l'est de Toulouse, dans le Lauragais, plusieurs octogénaires sirotent une bière et commentent : "J'aime le froid, je crains la chaleur", "je dors mieux comme ça!", "quand il fait 35 ou 36 c'est trop!", lâchent-ils tour à tour.

Sur la plage, ouverte de 12h à 20h, où le pass sanitaire est obligatoire, Emilie, 13 ans, elle trouve l'eau "un peu froide mais j'aime me mettre ensuite dans le sable chaud". Plus loin, Sophie, la quarantaine, relativise : "Il faut prendre le temps comme il est ! Je ne me baigne pas mais ce n'est pas désagréable, et puis comme ça il y a moins de monde !".

Certains ados eux disent tout de même préférer les grosses chaleurs, tout comme la marchande de glace, Loric le sauveteur qui aime "quand il y a de l'ambiance", ou Camille, qui travaille à l’aquapark (qui vient d'ouvrir cette année) : "Quand il fait beau on tourne à 60-70 personnes. Quand c'est changeant, il y a peu de monde, sauf peut-être des Normands, plus habitués au temps pluvieux..." Un temps sinon pluvieux, du moins changeant qui sera au rendez-vous jusqu'à mardi prochain en région toulousaine.