A Montmeyran dans la Drôme, les cultures de blé souffrent de la météo pluvieuse

Pour la première fois depuis 2013, la Drôme est épargnée par la sécheresse et les incendies. Depuis plusieurs semaines, les jours pluvieux se succèdent. Une situation bénéfique pour la biodiversité, mais qui commence à inquiéter certains agriculteurs. Exemple à Montmeyran, où ce céréalier craint que sa production de blé dur ne soit compromise si cette météo capricieuse venait à se poursuivre.

15 jours de retard sur les cultures

La culture de blé dur, notamment, doit répondre à un cahier des charges précis. Il est destiné à la fabrication de pâtes et de semoule. "Si jamais il prend trop de pluie avant la récolte, il se transforme en blé tendre. Il devient mitadiné, ce qui influe sur sa qualité", explique l'exploitant. Sa production de blé tendre pourrait aussi pâtir des averses à répétition. "Si l'épi est trop humidifié, le grain se remet à germer. Et ça, si ça germe, c'est carrément déclassé et cela passe en aliment de bétail", craint le céréalier. "Cette pluie pose aussi des problèmes de récolte de fourrage et de luzerne, pour sécher la paille, aussi", énumère François Dubosc, référent irrigation à la Chambre d'agriculture. En raison des pluies et des températures fraîches, les cultures ont pris quinze jours de retard.

Mais il y a également de bons côtés, souligne le conseiller spécialisé. "Il n'y a pas de restrictions d'eau cette année, les irrigations sont relativement faibles. En plus c'est beaucoup de travail l'irrigation, donc c'est moins de boulot [pour les agriculteurs], et ça fait des économies sur les factures d'eau." Sans oublier certaines cultures consommatrices d'eau qui profitent de cette météo comme le maïs, le soja ou encore les noyers.