A Nantes, en raison de la sécheresse, plus de parcs ouverts en non-stop

Il fait chaud à Nantes et d'après les prévisions de ces prochains jours le thermomètre va encore grimper jusqu'en début de semaine prochaine. Conséquences, la mairie de Nantes a décidé d'ouvrir plus de parcs de manière continue. Sur les 101 parcs et jardins que compte Nantes, habituellement 75 sont ouverts 24h sur 24. Dix s'ajoutent à la liste. Par ailleurs, la commune compte 17 pataugeoires et deux jeux d'eau pour les enfants. A titre exceptionnel, il est prévu que la piscine des Dervallières reste ouverte une demi-heure de plus le soir.

Des horaires modifiés en mairies ou pour les déchetteries

Certains services municipaux adaptent leurs horaires en raison des fortes chaleurs. A compter de ce mercredi 13 juillet et jusqu’au mardi 19 juillet prochain inclus, la mairie centrale et les mairies de quartier seront ouvertes au public de 7h30 à 14h30. Les usagers concernés par des rendez-vous de cartes d'identité, de passeports ou par un Pacs ont été appelés pour se voir proposer un accueil avant 9 h ou sur le temps du midi. Les mariages seront bien sûr célébrés.

Pour ce qui est des déchetteries, elles fermeront à 14h samedi et seront ouvertes à titre exceptionnel dimanche 17 et lundi 18, avec cependant une fermeture là aussi à 14h. Ouverture entre 10 et 14h donc.