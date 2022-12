A Nîmes, -4 degrés : température la plus froide relevée depuis 2018

Le thermoètre est "descendu" ce lundi matin -4°C cà la station météo de Nîmes-Courbessac, dans le Gard. Selon Météo France, il s'agit de la température la plus froide relevée à la station depuis février 2018 (-5.2°C le 28/02/2018 et -6.2°C le 27/02/2018), et la plus froide en décembre depuis 2010 (-5.1°C le 18/12/2010).

