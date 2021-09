On a presque battus des records de chaleur en Côte-d'Or

Un grand soleil qui tape et pas de nuages ou presque dans le ciel. On aurait bien aimé avoir ce beau temps durant l'été, mais c'est en ce début septembre que la météo est estivale en Côte-d'Or. Des records de températures sont presque battus. Ce mercredi 8 septembre, il a fait 29° à Dijon et Beaune. 30° à Seurre et Chatillon-sur-Seine. On est a un demi-degré du précèdent record établi en 2016 pour un 8 septembre.

Chaud , mais pas inédit. Il a déjà fait 33° sur 3 jours consécutifs début septembre 1949.

Habituellement, il fait 22° C en moyenne pour un début septembre en Côte-d'Or. On est 8 à 9° degrés en dessus des normales saisonnières Ce jeudi 9 septembre le mercure devrait grimper encore jusqu'à 27°C selon Météo-France. Profitez en .. à partir de vendredi, on retrouve des températures de saison ,et un temps du mois de septembre.