"On a pris une grosse claque" : un violent orage a fait de gros dégâts à Désertines, dans le bocage mayennais

Les photos et les vidéos qu'ont publiées sur les réseaux sociaux des habitants de Désertines sont impressionnantes. Un déluge, des pluies torrentielles, des coulées de boue.

En l'espace d'une heure, il est tombé l'équivalent de plusieurs semaines de pluie provoquant de gros dégâts matériels témoigne le gérant du bar de la commune : "ça a démarré doucement puis c'est tombé de plus en plus fort. Il y a eu des grêlons, ça a tapé fort, c'était extrêmement violent. D'après certains, on n'avait jamais connu ça ici".

Les dégâts à Désertines après le passage d'un orage violent - Facebook Alain Désertin

Routes coupées, maisons inondées, l'école endommagée, la rentrée scolaire est donc reportée de quelques jours, le temps de nettoyer l'établissement. 2 mois de confinement et maintenant ça c'est éprouvant poursuit-il : "on essaie de faire bonne figure mais c'est vrai qu'on a pris une grosse claque".

Maisons inondées à Désertines - Facebook Alain Désertin

Les exploitations agricoles ont également souffert, des animaux, des champs et des cultures sous l'eau. Le ciel est tombé sur la tête de cet agriculteur : "chez moi, on essaie de sauver un bâtiment qui menace de s'écrouler. J'ai appelé mon assurance en espérant que la commune soit reconnue en état de catastrophe naturelle".

Une route coupée à cause d'un éboulement à Désertines - Facebook Alain Désertin

La municipalité de Désertines va déposer un dossier pour une reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle. Si la demande est acceptée, ça permettra d'indemniser plus rapidement les victimes.

Ecoutez