A quand l'été dans la Manche ?

Un peu de soleil tous les jours, de la pluie de temps en temps, quelques orages très localisés et des températures dans la norme. Bref entre les chiffres et le ressenti il y a un gouffre. Et si on fait le bilan dans la Manche il y a de quoi être surpris, Anne Péju est prévisionniste à Météo France Cherbourg "les températures ont même été proches ou supérieures aux moyennes de saison. En moyenne il est tombé 10 à 30 % de précipitations en plus, rien de catastrophique. Et puis le soleil a été présent au mois une heure tous les jours. Sans oublier les 10 jours de bonheur entre le 13 et le 23. Pour l'anecdote il y a même eu plus de soleil dans la Manche qu'à Bordeaux, Biscarosse ou Agen. A Gonneville : 228 heures d'ensoleillement contre 178 heures à Biarritz ! " Le 23 juillet il est tombé sur la Hague 40mm de précipitations soit l'équivalent d'un mois puis le lendemain 48 mm à Gouville.

En juillet certains campings du front de mer ont enregistré une baisse des réservations pouvant aller jusqu’à 10 %, en raison du temps défavorable. Une amélioration est attendu en milieu de semaine prochaine

Evolution des précipitations dans la Manche au mois de juillet 2021 © Radio France - Météo France

Mais il n'y a pas que dans la Manche que le soleil se cache

Le mois de Juillet ne restera pas dans les annales estivales en France. Le temps n'a vraiment pas été terrible. Côté températures, elles sont c'est vrai très légèrement en dessous des moyennes de saison (-0,1 degrés) mais c'est inédit si l'on compare avec ces dernières années (+2,2 degrés en 2019, +0,9 degrés en 2020). Si on regarde à présent les précipitations (+ 45%), juillet se classe 7e mois le plus pluvieux depuis 1959 (-37 % en 2019 et -79%en 2020). Quant à l'ensoleillement (-9%) il en a aussi pris un coup alors qu'il dominait ces dernières années. Mais rappelez-vous, si ça peut vous réchauffer le cœur : il avait fait encore moins beau en juillet en 2000, 2011 et 2014 en France :)