Canicule : à son tour, Toulouse passe en vigilance orange

Un dôme de chaleur est attendu sur les trois-quarts de la France ces prochains jours. Le thermomètre pourrait grimper jusqu'à 38 degrés ce dimanche dans le Midi toulousain. Le Tarn, Tarn-et-Garonne et le Lot dans le Midi toulousain étaient déjà concernés par une vigilance orange depuis ce vendredi midi. Cette fois, la Haute-Garonne est aussi en orange.

L’Aveyron également

L'Hexagone pourrait connaître dans les prochains jours son épisode de chaleur le plus intense de l'été. Cette vigilance orange est étendue ce samedi 19 août à 28 départements dont l’Aveyron.

Selon Météo-France, dans notre région, les températures pourraient dépasser les 40°C. "Elles se maintiennent jusqu'en milieu de semaine prochaine, avec un pic se produisant entre lundi et mercredi selon les régions. Ensuite, une baisse des températures est prévue à partir de jeudi", poursuit l'agence météorologique, qui appelle toutefois à la prudence, rappelant que "tout cela reste bien sûr à confirmer". En tout cas, cet épisode s'annonce comme le plus chaud de l'été 2023, également comme l'un des plus tardifs avec un tel niveau d'intensité.