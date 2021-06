A Strasbourg, le mois de mai le plus frais depuis 1991

De la pluie, de la grisaille et du froid, voilà comment on peut résumer le moi de mai en Alsace du point de vue de la météo. Et notre ressenti est bel et bien confirmé par les chiffres !

Le moi de mai 2021 a été bien plus frais que d'habitude en Alsace -2,3 °C sur la station météorologique de Strasbourg-Entzheim par rapport à la moyenne, indique Météo Suivi Alsace. Il faut remonter à 1991 pour observer une anomalie négative !

Le seuil des 25°C n'a été dépassé qu'une seule fois en plaine d'Alsace (le 9 mai) contre une moyenne de 5 à 6 jours habituellement depuis 1990 et dans le contexte d'un réchauffement climatique. A Mulhouse, il faut remonter à 1984 pour trouver une année avec aussi peu de jours de mai avec des températures maximales à 20°C ou plus.

Fort excédent de pluie

Quand à la pluviométrie de ce mois de mai 2021, elle a été très excédentaire. Dans le Bas-Rhin, l’excédent est compris entre +20 et +110 %. C’est au Hohwald que l’excédent est le plus marqué à l’échelle de la région avec un cumul de 202,4 mm contre une normale de 97,2 mm.

Dans le Haut-Rhin, il a plus entre 15% et 90 % de plus qu'un mois de mai habituel. Les cumuls de pluie les plus importants ont été observés sur les reliefs. Il est ainsi tombé 390mm au Lac d’Alfeld !

En matière d’ensoleillement, le déficit est plus léger, entre 0 et -15 % dans la plaine alsacienne. Les deux périodes fortement ensoleillées ont permis de limiter les dégâts (du 7 au 9 mai et du 28 au 31 mai). Mais il faut tout de même remonter à mai 2013 pour observer un ensoleillement plus bas.