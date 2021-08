À Toulouse, malgré le temps maussade, on continue de faire griller des saucisses !

La météo a fait le yoyo pendant tout le mois de juillet en Occitanie. Il a pu faire jusqu'à 38°C à Castelnaudary et seulement une vingtaine de degrés à Toulouse, sous la pluie. Pas le temps idéal pour faire griller des saucisses sur le barbecue. Et pourtant, les ventes ne sont pas vraiment en berne.

Malgré le mauvais temps, on continue de faire griller des saucisses et des merguez en Occitanie. Photo d'illustration.

Continue-t-on de faire des barbecues malgré le mauvais temps des dernières semaines ? Et bien d'une boucherie à l'autre à Toulouse, le constat est différent. "C'est sûr que le temps n'est pas de la partie, mais on se maintient au niveau des ventes", assure Florian, employé à la boucherie Chez Régis, à côté du marché Victor-Hugo. D'ailleurs, ce temps plus frais est peut-être plus bénéfique pour les ventes d'après Florian, "parce qu'on mange plus facilement avec un temps à 25°C qu'à 40°C. C'est beaucoup plus agréable et ça n'empêche pas les clients de faire griller de la viande et de la manger !"

À l'intérieur du marché Victor-Hugo, la charcuterie Laborie a plus de mal à écouler ses côtes de porc et ses saucisses. "On a eu une petite baisse parce que la météo est vraiment pas top. Le mauvais temps, ça provoque surtout une baisse de fréquentation sur les marchés", explique Julie, derrière la vitrine.

Autant de commandes, mais de viandes différentes

Chez les grossistes, le mauvais temps n'a pas réellement d'impact sur les commandes. "Les gens mangent un peu différemment selon le temps, c'est sûr, affirme Jean-Pierre Issolan, gérant des Viandes occitanes à Montauban. On vend plus de volaille, moins de porc. On vend aussi des merguez à des fabricants et c'est sûr que quand il fait beau, on vend beaucoup plus !"

La pluie, ça n'empêche pas Didier de faire griller ses saucisses de Toulouse :"Je fais le barbecue dans la maison, raconte cet habitant de Balma. J'ai une cheminée, on fait le barbecue dedans. Et avec le temps frais, on mange plus de viande et moins de salade !"

Le retraité attend quand même le retour du beau temps pour profiter des grillades en extérieur !