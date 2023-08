À Yport, les vacanciers heureux de retrouver le soleil : "on revit !"

Le vent frais souffle encore sur la plage d'Yport, mais ce lundi 7 août il pousse rapidement les nuages pour laisser filtrer les rayons du soleil. Un changement de météo qui fait le plaisir des vacanciers.

Frédérique, une Belge venue de Mons, souffle. Ces derniers jours, elle avait les yeux rivés sur la météo : "On a eu très peur, explique-t-elle. Puis, on s'est dit : « chez nous, c'est pas beau. Au mois ici, c'est beau »". Et la voilà une semaine en vacances en Normandie, en famille et avec des amis, le soleil avec elle. "Je revis, sourit Frédérique. Je n'ai plus besoin de ma luminothérapie, ça fait un bien fou !"

Serviettes de plage et maillots de bain de retour

Sur la plage, les serviettes ont refait leur apparition. Marie-Françoise, venue d'Alsace avec ses trois petites-filles, est en train de pique-niquer. Le retour du soleil l'a ravie : "c'est un bonheur, car les couleurs changent, et puis ça permet de randonner parce que nous sommes venues pour ça."

Certains ressortent même le maillot de bain. "C'est agréable, surtout pour mes deux filles, raconte Margot, une Bourguignonne. Elles sont super contentes de pouvoir pêcher, de remettre leurs chaussures d'eau." Quelques courageux vont même jusqu'à se baigner, dans une eau fraîche, à peine 18 degrés.