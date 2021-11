A89 enneigée : un dépanneur de Thiers dans le Puy-de-Dôme à la rescousse ce dimanche

Petit rappel du scénario : 1.500 véhicules bloqués sur l'A89 ce dimanche, des automobilistes excédés, et des dépanneurs qui ont enchaîné les missions. C'est le cas de Florent Zamboni, dépanneur chez Thiers automobiles. Il a fait partie des trois entreprises réquisitionnées par la société d'autoroute Vinci pour dégager l'axe enneigé et fermé à deux reprises au cours de la journée. Récit d'une journée difficile.

Bouchons sur l'A89, dans le Puy-de-Dôme, ce dimanche soir - Florent Zamboni

Une axe "bouché"

Quant il arrive sur l'autoroute, dans la matinée, Florent comprend qu'il va avoir du mal à travailler : des voitures se trouvent en travers de la chaussée, les trois voies sont bloquées, impossible de passer. Dans ces conditions, il est obligé de sortir par un portail de l'autoroute pour y entrer à nouveau plus loin, voire entrer en marche arrière pour accéder aux véhicules. Un dépannage d'un quart d'heure va prendre "jusqu'à 45 minutes" explique Florent.

Il va ainsi dégager une trentaine de véhicules, dont une moto, et une Porsche électrique...en panne de batterie. Et il constate que 70 % d'entre eux ne sont pas équipés de pneus-neige, de chaînes ou de chaussettes.

Beaucoup de neige

Florent ne porte pas de jugement sur la gestion de la crise par Vinci autoroutes. Aurait-il fallu la fermer plus tôt ? "Ils ont l'habitude" dit-il. Ce qu'il relève, c'est que l'épisode, bien que prévu par Météo France, a été particulièrement intense et que la neige est arrivée très vite, "c'est une des premières fois où je vois autant de neige en si peu de temps ! D'habitude on voit 15, 20 cm, c'est pas mal, mais là on avoisine les 40 cm sur les hauteurs. J'avais de la neige jusqu'aux genoux".

Florent, qui a démarré sa journée dans la matinée, est rentré au bercail à 2h du matin.