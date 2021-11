A89 fermée à hauteur des Martes-d'Artière : la situation s'améliore progressivement

Il y a encore des difficultés sur L'autoroute A89 ce dimanche à la mi-journée. La circulation est très perturbée à hauteur de Thiers suite à un épisode de neige survenu la nuit dernière et qui s'est poursuivi dans la matinée. La situation s'améliore très doucement. L'autoroute a été fermée au péage des Martres-d'Artières en direction de Lyon. Les entrées sont aussi interdites à Lezoux et Thiers. Les gendarmes vous invitent à faire demi-tour, même s'il n'y a pas de neige sur la commune.

Les engins de déneigement sont arrivés sur place

Les vraies difficultés sont à une trentaine de kilomètres plus loin en direction de Lyon. On signalait jusqu'à 15 cm de neige dans le secteur dans la matinée. Plusieurs véhicules non équipés se seraient engagés et se seraient retrouvés bloqués en travers de la route. Certains automobilistes ont aussi tenté d'emprunter la voie de gauche qui n'était pas déneigée.

Conséquence, les dameuses et les engins de dépannage ont eu des difficultés à intervenir. Fort heureusement, les engins de déneigement sont enfin arrivés sur place. Il y a 5 km de bouchons dans cette zone. Des véhicules qui commençaient à repartir très progressivement à la mi-journée.

Vinci Autoroute rappelle les règles à suivre

Les services de Vinci Autoroute rappellent qu'il ne faut surtout pas emprunter la voie de gauche en direction de Lyon. De plus, il ne faut pas non plus dépasser les dameuses, au risque de créer de nouvelles difficultés. "Restez bien derrière les engins qui vont vous ouvrir la route" indique Vinci Autoroute.

Il faut donc vraiment prendre son mal en patience. Ce qui n'est pas évident quand certains véhicules sont bloqués depuis plus de deux heures. En cas d'extrême urgence, si vous rencontrez de réelles difficultés à repartir, vous pouvez contacter le 3605 pour un dépannage.

Le retour à la normal va prendre du temps car c'est une zone de montagne, la circulation est donc particulièrement complexe, tout comme les interventions. Par ailleurs, l'alerte orange neige et verglas sur le département du Puy-de-Dôme devrait durer jusqu'à lundi matin. Rien ne permet de dire quand la situation sera totalement débloquée pour le moment.