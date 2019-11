La Savoie et la Haute-Savoie sont actuellement en vigilance jaune vents violents, et ça se ressent. Dans la Combe de Savoie des arbres sont tombés sur la route, à Chamonix il y a également des dégâts.

Accrochez-vous, ça souffle fort en Pays de Savoie... et ça fait des dégâts

C'était attendu, ça se confirme. Ca souffle très fort en Pays de Savoie ce samedi, et pour cause, la Savoie et la Haute-Savoie sont en vigilance jaune vents violents. Cette nuit aux Ménuires, des vents ont été enregistrés à 205 km/h, à 2.800 mètres d'altitude.

Les pompiers ont dû intervenir pour des chutes d'arbres dans la Combe de Savoie. Mais c'est surtout à Chamonix en Haute-Savoie que les dégâts sont les plus impressionnants, en témoignent ces posts Facebook d'habitants. Il y a eu notamment des rafales de vent à 110 km/h, même chose aux Contamines-Monjoie.

Le vent a même fait tomber le sapin de Noel de la commune, qui venait d'être installé.

La météo a également des conséquences pour les stations. Val Thorens doit normalement ouvrir aujourd'hui mais la fête est pour l'instant gâchée par le vent, les pistes sont pour le moment fermées.

La station espère une amélioration dans la journée.