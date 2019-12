Aéroport d’Ajaccio : décollage imminent ?

Ajaccio, France

Fermé depuis un peu plus de six jours, l’aéroport Napoléon – Bonaparte d’Ajaccio pourrait bien voir le bout du tunnel dans les prochaines heures. La structure a été envahie par les eaux de la Gravona qui a affichée le 21 décembre dernier une crue record. L’eau du fleuve est passée par-dessus la digue qui protège les pistes.

La tempête Fabien a laissé beaucoup de traces. Les services techniques de la CCI de la Corse du Sud espèrent une reprise normale du trafic aérien pour ce samedi. Les vérifications de sécurité ont déjà été effectuées. Près de 200.000 mètres cubes d'eau ont été évacués jusque-là. Mais il reste encore quelques poches à vider. « On commence à voir le bout du tunnel » indiquait Laurent Poggi, le directeur d’exploitation de l’aéroport. Un directeur par ailleurs préoccupé par la sécurité future de l’enceinte aéroportuaire : « Il y aura, c’est une certitude, une réflexion qui portera sur la digue et le seuil de piste»

Tout le monde sur le pont

L’aéroport d’Ajaccio « HS », le trafic entre la Corse et le continent est très largement assuré, et pour quelques heures encore, par l’aéroport de Bastia – Poretta. Fort heureusement, la fermeture de la structure en cette semaine de fêtes, n'a pas entraîné de chômage technique, ni de réaffectation pour l'ensemble des personnels. « On a besoin de tout le monde sur le pont, tous les personnels administratifs ou opérationnels » précisait d’ailleurs Laurent Poggi.

Des pertes importantes

Pas d’incidences donc pour les personnels de la chambre de commerce. On ne peut pas en dire autant pour les commerçants installés dans le hall de l’aéroport. La plupart d'entre eux sont restés ouverts, mais tous accusent de nettes baisses de leurs chiffres d'affaires. « Cela fait six jours que nous sommes à l’arrêt » indiquait Jean-Paul Mariani, le responsable du bar restaurant. « C’est un gros manque à gagner. C’est la période où nous devrions avoir le plus gros chiffre du mois de décembre. On subit. On ne peut pas se permettre de fermer. On espère simplement que le trafic sera rétabli au plus vite. Le mal est fait. Et ce qui est perdu ne se rattrape plus» précisait encore le responsable du bar-restaurant de l’aéroport Ajaccien.