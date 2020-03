Aéroport de Nice : Plus aucun vol n’atterrit ce midi à Nice en raison de la tempête

Des orages, des vents violents, de fortes pluies. Le département des Alpes-Maritimes touché ce lundi midi par une violente tempête. Il est d'ailleurs placé en vigilance jaune pour cinq événements météo :

Pluie, Inondations

Orages

Vagues Submersions

Neige, Verglas

Avalanche

Aucun avion ce lundi midi dans les Alpes-Maritimes

Ce midi, la plupart des avions qui doivent atterrir à l'aéroport de Nice sont détournés vers Marseille. Et ce au moins jusqu'à 14h30.

Quelle évolution ?

Le cumul de pluie se situe autour de 20 à 40 litres d’eau par mètre carré dans la région, 50 à 70 litres localisés dans l’intérieur du département et notamment à l’Est de Nice où des pointes à 80 à 100 millimètres sont envisagées localement vers la Vésubie/Roya. Un phénomène tourbillonnaire n’est pas exclu.

Et ensuite en fin de journée ? Une situation compliquée à nouveau.

Après l’évacuation de la dépression vers l’Italie, une accalmie est prévue mais localement quelques averses résiduelles sont encore possibles. Toutefois un retour d’Est (averses orageuses et vent sensible de secteur Est) pourrait se manifester en soirée, notamment vers l’Est du département qui semble le plus concerné (Nice/Menton/Italie). En cours de nuit, les dernières précipitations cessent et les nuages laissent progressivement un peu de place aux étoiles.