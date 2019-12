Ajaccio : reprise du trafic aérien dans la soirée

Ajaccio, France

Enfin un avion s'est envolé de l'aéroport d'Ajaccio. Le vol n'a été que bref. Il s'agissait en fait d'un test effectué par un ATR d'Air Corsica. L'essai a été concluant. Il s'est traduit sans plus attendre par une reprise du trafic aérien sur l'aéroport de Campo Dell'Oro dès ce vendredi 27 décembre. Trois vols en provenance de Nice, Marseille et Paris sont attendus avant minuit. L'activité pleine et entière de la structure aéroportuaire ajaccienne se fera en toute normalité à compter de ce samedi 28 décembre.

L'aéroport d'Ajaccio était fermé depuis samedi 21 décembre à la mi-journée. Les fortes intempéries qui s'étaient abattues sur la région ajaccienne avaient contraint à la fermeture du site. La situation avait dégénéré plus tard dans la journée suite à la crue record de la Gravona. Le fleuve, sorti de son lit, avait franchi la digue de protection pour déverser des milliers de mètre cube d'eau sur la piste, noyant au passage le siège de la compagnie régionale, les ateliers de maintenances ainsi que les installations de la sécurité civile situées face au hall d'accueil de Campo Dell'Oro.