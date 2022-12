Alerte à la neige et au verglas : la Loire placée en vigilance orange

À compter de 23 heures, ce lundi soir et jusqu'à demain en fin de matinée, la Loire est placée en vigilance orange à la neige et au verglas. L'alerte lancée par Météo France concerne aussi les départements de l'Allier et du Rhône. La nuit prochaine, trois départements supplémentaires seront concernés : Saône-et-Loire, Ain et Haute-Savoie.

ⓘ Publicité

Météo France prévoit le passage d'une perturbation qui peut se traduire par des "précipitations sous forme de neige, pluie verglaçante ou granule de glace." La préfecture de la Loire recommande la plus grande prudence sur les routes pour ceux qui ne peuvent pas différer leurs déplacements.