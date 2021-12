Alerte aux avalanches dans les Pyrénées-Orientales

Avec le redoux des températures ce jeudi après-midi, de nombreuses avalanches risquent de se produire dans les Pyrénées-Orientales. Selon Météo France, cette situation est inhabituelle aussi tôt dans la saison hivernale. Le département est placé en "vigilance orange" à partir de 15 heures. Les habitants sont appelés à la prudence.

Ce jeudi après-midi, avec la remontée des température, la limite pluie-neige va remonter subitement. Conséquence : des pluies vont se produire jusqu'à 2.300 mètres d'altitude, venant "humidifier et déstabiliser le manteau neigeux en profondeur". On mesure actuellement 50 à 60 centimètres de neige vers 1500 mètres d'altitude, et un mètre vers 2.000 mètres d'altitude. "Aussi, dans la tranche d'altitude 1000 à 2000 m, l'activité avalancheuse de neige humide va être généralisée".

Selon Météo France, le pic d'activité avalancheuse devrait se produire en début de soirée dans les Pyrénées-Orientales. "Ces avalanches pourront emporter l’ensemble du manteau neigeux en place." Le risque devrait diminuer vendredi à partir de la mi-journée.