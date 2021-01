Alerte aux crues : les cours d'eau du Nord Franche-Comté sous surveillance

Le Doubs et la Haute-Saône ont été placés en vigilance orange pour crues par Météo France. Les cours d'eau restent sous étroite surveillance dans le Nord Franche Comté, où le niveau des rivières monte a une vitesse assez impressionnante.

A 11h, la rivière Doubs à Mathay était à 2m98, soit plus que le niveau de la dernière crue de décembre 2013 (2m58). A Voujeaucourt, le Doubs a légèrement débordé dans le Parc de la promenade.

Jardins inondés à Melisey

Ce vendredi midi, la situation était beaucoup plus critique à Ornans (dans le Doubs), où la rivière la Loue a envahi les rues. En Haute-Saône, la rivière L'Ognon déborde également à Melisey et a inondé quelques jardins.

Routes coupées dans le Territoire de Belfort

Dans le Territoire de Belfort, deux routes ont été coupées à cause des inondations : la RD23 entre Charmois et Froidefontaine et la RD28 entre Petit Croix et Fontenelle. Jeudi après-midi déjà, certains cours d'eau comme la Madeleine étaient en crue.

Les pompiers ont dû intervenir pour quelques caves inondées sur les secteurs d'Evette, Anjoutey, Bethonvilliers et Lagrange. "En cas d'inondations, il faut couper l'électricité et surélever le mobilier et l'électroménager pour limiter les dégâts", rappellent-ils.

A Belfort, la rivière La Savoureuse, affichait à 11h ce vendredi une hauteur d'1m23.