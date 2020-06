Alerte aux orages en Dordogne : à quoi faut-il s'attendre ce soir ?

La Dordogne ainsi que 12 départements du centre et du sud-ouest de la France ont été placés en alerte orange aux orages. Le sud et l'est du Périgord devraient être les plus touchés. Il pourrait tomber en une heure jusqu'à 50 litres d'eau par mètre carré.