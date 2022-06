Météo France place le Territoire de Belfort et la Haute Saône en vigilance orange aux orages à compter de ce samedi 4 juin à 18h jusqu’au dimanche 5 juin à 6h. Le public du FIMU à Belfort devra emporter le parapluie pour suivre les concerts du soir.

Alerte aux orages dans le Territoire de Belfort et en Haute-Saône

L'alerte aux orages pour le Territoire de Belfort et la Haute-Saône s'étend de samedi 18h à dimanche 6h

Les températures sont lourdes ce samedi après-midi en Franche-Comté. Les prévisions pour la soirée ne sont pas bonnes. Météo France classe, à compter de ce samedi 18h, jusqu’à dimanche 6h0 les département du Territoire de Belfort et de la la Haute-Saône en vigilance ORANGE en raison d'un risque d’orages.

Risques de fortes pluies et de vents violents

Après un premier épisode de pluies soutenues remontant du Nord de la Franche-Comté, un nouvel épisode pluvio-orageux va s’étendre en direction du Territoire de Belfort et de la Haute-Saône en début de soirée. Les orages présenteront localement un caractère violent avec un risque de grêle, de fortes rafales de vent jusqu'à 80 à 100 km/h et de fortes pluies qui pourront atteindre 20 à 40 mm en 2 à 3 heures, très localement plus, notamment dans la seconde partie de la nuit.

Le FIMU arrosé ?

A Belfort, les organisateurs du FIMU croisent les doigts. Ils avaient annoncé des épisodes orageux pour le retour du Festival International des Musiques Universitaires organisé cette année sur trois jours. Le public est passé entre les gouttes vendredi soir. La soirée de samedi s'annonce plus mouvementée dans le ciel belfortain et les concerts pourraient être arrosés. Festivaliers, ajoutez le parapluie dans le kit du FIMU 2022.