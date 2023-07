Alerte aux orages : la ville de Nancy ferme ses parcs et jardins

Des rafales de vent entre 80 et 90 km/h sont attendues sur la ville de Nancy ce mardi après-midi. Un intense épisode orageux annoncé via une alerte orange pour les départements de Meurthe-et-Moselle et des Vosges. Ainsi, la ville de Nancy annonce par précaution la fermeture de ses parcs, jardins et cours d'école végétalisées pour au plus tard 15h30.

Pas de réouverture avant ce mercredi

Les habitués des promenades ne pourront pas retrouver leurs parcs avant ce mercredi matin, indique la mairie. "Après contrôle des arbres et des bâtis par les équipes, afin de s'assurer qu'il n'y ait pas de risque de chute", poursuit-elle. Mais ça pourrait aller plus vite en fonction de la situation, à l'image de ce dimanche, où la même précaution avait été prise , mais la météo s'était rapidement améliorée.