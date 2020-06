Alerte aux orages sur la Côte-d'Or

Parapluie et prudence de rigueur vendredi 12 juin 2020 en Côte-d'Or. Le département est placé en vigilance orange aux orages à partir de 15 heures et jusqu'à 21 heures ce vendredi. Ces orages seront "localement violents et génèrent des dégâts, s'accompagnant de rafales autour de 80 à 100 km/h et ponctuellement plus de 100 km/h, d'une activité électrique intense et de fortes pluies jusque 20 à 30 millimètres en une demi-heure à une heure". Il y a aussi un risque de grêle.

Attention aux orages sur le département vendredi 12 juin 2020 - Météo France