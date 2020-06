Alerte aux orages sur la Moselle ce vendredi

La Moselle figure parmi les dix départements situés dans l'est de la France placés à leur tour en vigilance orange "orages" par Météo France ce vendredi.

Grêle et vents violents

Selon les prévisionnistes de Météo France, les orages apparaîtront en milieu d'après-midi et pourront être "localement violents." Ils s'accompagneront de grêle,"de rafales autour de 80 à 100 km/h et ponctuellement plus de 100 km/h, d'une activité électrique intense et de fortes pluies jusque 20 à 30 millimètres en une demi-heure à une heure."

Le bulletin précise que les orages s'éloigneront en milieu de nuit de vendredi à samedi.

Toute la Lorraine concernée

Les autres départements de l'Est concernés par cette alerte sont la Côte-d'Or, le Doubs, le Jura, la Haute-Marne, la Meurthe-et-Moselle, la Meuse, la Haute-Saône, les Vosges et le Territoire de Belfort.