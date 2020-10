Alerte aux vents violents dans les Pyrénées : les autorités appellent à la plus grande prudence

La préfecture de la Haute-Garonne appelle à la vigilance et met en place son dispositif d’urgence. Des vents violents sont annoncés dans le département, ansi qu'en Ariège, entre ce mardi soir 20h et mercredi 10h du matin.

Vigilance orange pour vents violents sur les départements de la Haute-Garonne et de l'Ariège. La préfecture met en place son dispositif spécial et incite à la plus grande prudence. En Haute-Garonne, le début de l'événement est prévu ce mardi 20 octobre à 20h00 et devrait prendre fin le mercredi 21 octobre à 10h00.

De violentes rafales se produisent depuis cette nuit sur les sommets des Pyrénées (moitié ouest de la chaîne) avec 156 km/h au Pic et 120 km/h à Ardiden (65), 146 km/h au Soum Couy et 191 km/h à Iraty (64), 115 km/h à Maupas (31).

Le pic du vent est attendu en milieu de nuit prochaine : on prévoit sur les sommets des rafales de 160 à 200 km/h, 110 à 130 km/h en moyenne montagne, 80 à 100 km/h dans les vallées exposées au pied des Pyrénées. Des pointes à 120-130 km/h sont attendues entre Castres, Dourgne, Sorèze et Revel, ainsi que les sommets de la Montagne Noire. Globalement, les rafales devraient être un cran en-dessous côté ariégeois ( 140 à 170 km/h sur les sommets, 100 à 120 km/h en moyenne montagne et 90 km/h dans les vallées pour le piémont).

Conséquence : des coupures d'électricité et de téléphone ainsi que des dégâts peuvent affecter les réseaux de distribution pendant des durées relativement importantes. La préfecture invite à limiter ses déplacements.

L'accalmie serait prévue dans le courant de la matinée de mercredi.